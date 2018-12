Etats-Unis : Plainte de Karim contre l’Etat du Sénégal

Karim Wade ne lâche pas l’Etat du Sénégal. Selon DakarTimes, Wade-fils a saisi deux grands cabinets d’avocats américains pour porter plainte contre Macky Sall, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré, Me Sidiki Kaba, Ismaïla Madior Fall, le Juge Henry Grégoire Diop et tous les juges de la CREI dont Antoine Diome, Agent judiciaire de l’État, Alboury Ndao et Badio Camara, président de la Cour Suprême et l’ensemble des personnes qui sont impliquées dans le procès à tous les niveaux de responsabilité. Le journal indique qu’il avait une séance de travail avec deux grands cabinets d’avocats américains, qui se sont déplacés jusqu’à Doha (Qatar) pour préparer cette affaire. La plainte sera déposée au début de l’année 2019. Les deux cabinets américains travailleront en étroite collaboration avec des avocats sénégalais (et français) de Karim Wade. Le candidat du Pds réclame 250 milliards de FCFA de dommages et intérêts. Et, selon la même source, Karim Wade va offrir cet argent à la jeunesse sénégalaise et à l’Éducation nationale. Affaire à suivre.