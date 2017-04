Etats-Unis : un scorpion pique le passager d’un avion en plein vol United Airlines

Le même jour où un homme a été violemment expulsé d’un avion United Airlines, un scorpion est tombé sur la tête d’un passager du vol Houston-Calgary assuré par la même compagnie, avant de le piquer.

United Airlines a décidément passé un très mauvais dimanche. Indignant le monde entier après avoir violemment expulsé un passager pour cause de «surbooking», la compagnie américaine a eu à gérer le même jour une attaque de scorpion en plein vol !

C’est sur la liaison Houston-Calgary que l’improbable s’est produit, comme l’a raconté CNN. Richard Bell et sa femme Linda, de retour de vacances, étaient tranquillement assis en business class en train de savourer leur plateau repas, lorsque le premier a senti une masse chuter dans ses cheveux. Il ne savait alors pas encore qu’il s’agissait d’un scorpion, tombé vraisemblablement du coffre à bagages.

Ejecté au milieu de l’allée

«Mon mari (…) l’a saisi pour l’enlever de ses cheveux et (le scorpion) est tombé sur son plateau. Mais comme il l’avait pris par la queue, il l’a piqué», a raconté Linda Bells. Dans un réflexe, Richard Bell a alors secoué sa tablette, projetant la bestiole dans l’allée. «Oh my god, un scorpion !» aurait alors glapi un passager tout proche, provoquant un petit vent de panique dans l’appareil.

Par chance, l’animal ne faisait pas partie des plus venimeux. «Notre équipage a immédiatement contacté un médecin au sol, qui a fourni des indications et assuré qu’il ne s’agissait pas d’un incident mortel», a expliqué plus tard United Airlines dans un communiqué. Un passager aurait par ailleurs donné un comprimé d’antihistaminiques à Richard Bell, afin de limiter tout risque de réaction allergique.

Le scorpion jeté aux toilettes

Pour l’anecdote, le scorpion a été rapidement capturé par un membre de l’équipage et jeté dans la chasse des toilettes. Quelques jours plus tard, la compagnie américaine a proposé une compensation à la victime, a affirmé son épouse, sans préciser la nature exacte de celle-ci.

Ce n’est pas la première fois qu’un animal dangereux s’invite dans un avion de ligne. En novembre dernier, un serpent avait semé la panique lors d’un vol d’Aeromexico, entre Torreón et Mexico. Là encore, il se cachait dans les coffres à bagages.

