Etats-Unis: sordide affaire de séquestration d’enfants par leurs parents

L’horreur dans une petite ville de Californie près de Los Angeles. Samedi 13 janvier 2018, la police a découvert douze frères et sœurs affamés, sales, certains attachés à leur lit avec des chaînes par leurs parents. Âgés de 57 et 49 ans, David et son épouse Louise Turpin ont été immédiatement incarcérés. Leurs enfants sont hospitalisés. C’est l’une des sœurs, une treizième victime, qui a donné l’alerte en s’échappant de la maison et en emportant avec elle un téléphone portable.

Quand les policiers retrouvent l’une des sœurs parvenue à s’échapper pour donner l’alerte, ils pensent avoir affaire à une enfant de 10 ans. Il s’agit en fait d’une adolescente de 17 ans au visage émacié.Dans cette maison de l’horreur de Perris, petite ville au sud-est de Los Angeles, au milieu d’une odeur décrite comme pestilentielle, la police découvre 12 autres personnes affamées.Certaines sont attachées à leur lit dans le noir avec des chaînes et des cadenas. Toutes sont en état de malnutrition et ressemblent à des enfants. Sept sont en fait âgées de 18 à 29 ans. Les autres sont mineures, dont un bébé de 2 ans.Les 13 enfants affamés ont immédiatement été nourris et hospitalisés. Les photos de police de leurs parents, David et Louise Turpin, s’affichent sur tous les médias américains. Le couple est placé en détention pour actes de torture et mise en danger de la vie d’enfants avec une caution fixée à 9 millions de dollars.

Le père était directeur d’une école privée déclarée en faillite. Sur sa page Facebook, le couple s’affichait tout sourire en famille modèle avec ses treize enfants, tantôt déguisés en Blanche-Neige façon Disneyland, tantôt en tenue de mariage, en compagnie d’un faux Elvis Presley à Las Vegas.

Les enquêteurs n’ont pas encore précisé les motivations de ce couple tortionnaire qui sera présenté jeudi devant la justice.