Etats-Unis : un trou géant avale une voiture dans la ville de Saint-Louis

Un trou géant s’est formé jeudi matin sur une route dans la ville de Saint-Louis aux Etats-Unis, avalant une berline blanche. Le phénomène reste inexpliqué mais n’a pas fait de blessés.

Les images aériennes et les vidéos des passants sont impressionnantes. Aux Etats-Unis, jeudi matin, un incroyable phénomène s’est produit dans la ville de Saint-Louis, dans l’Etat du Missouri, lorsqu’un trou géant s’est soudainement formé et a avalé une berline blanche qui se trouvait stationnée sur la voie publique rapporte NBC et ABC.