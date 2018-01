Etats-Unis: pour Trump, Haïti et le Salvador sont «des pays de merde»

Nouvel écart de langage raciste pour le président américain Donald Trump qui a qualifié Haïti et le Salvador, ainsi que plusieurs nations africaines de « pays de merde ». Le président s’est exprimé ainsi alors que des sénateurs venaient lui présenter un compromis trouvé sur l’immigration. Plusieurs élus républicains et démocrates ont fait part de leur indignation.

Plusieurs sources ont rapporté la scène et la Maison Blanche ne l’a pas démentie. Des sénateurs étaient dans le bureau ovale et présentaient au président le projet de compromis conclu sur l’immigration.

Les républicains imposaient la limitation du regroupement familial, la fin de la loterie pour obtenir des cartes vertes, et des mesures de sécurité à la frontière. Les démocrates obtenaient la prolongation du droit de résidence pour les jeunes « dreamers », arrivés lorsqu’ils étaient mineurs dans le pays, et celle du statut de protection temporaire pour les Haïtiens et les Salvadoriens.

C’est alors que le président a lâché, évoquant aussi les ressortissants africains : « Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ? ».

Roberto Lopez, vice-président de la Chambre de commerce des Salvadoriens aux Etats-Unis, n’en revient pas. « C’est terrible, c’est terrible… Je veux dire, ce n’est pas un langage à utiliser. J’attends autre chose du président américain, du leader du monde libre. C’est incroyable qu’il ait dit ça… », a-t-il lâché au micro de RFI.

Plusieurs élus ont immédiatement réagi après ces propos fort peu présidentiels. Mia Love, représentante républicaine d’origine haïtienne a notamment commenté : « Cela va à l’encontre de nos valeurs nationales. Cette attitude est inacceptable de la part du dirigeant de notre pays ».