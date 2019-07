Été 2019: quelle coloration pour nos cheveux?

Fini les reflets roses, violets et bleus. Cette année, la coloration été est le naturel sublimé. Bref, notre couleur en mieux. On vous explique cette tendance déjà repérée sur les it-girls avec Fabien Giambona, coloriste ambassadeur L’Oréal Professionnel.

Bye-bye la coloration color-block uniforme de la racine aux pointes, adios la transformation radicale en passant au blond polaire, au brun violine ou à des couleurs pastel. En cette saison, l’objectif est clair : créer un effet soleil tout en subtilité et en nuance dans les cheveux. Pour cela, on adopte la technique prisée par les professionnels et déjà vue sur les filles dans le coup : le hair bronzing. Kézako ? Notre expert capillaire, Fabien Giambona, explique : « C’est une tendance inspirée du « bronzing », une méthode utilisée dans le maquillage avec des placements subtils d’ombre et de lumière pour sublimer le visage. Le but ? Créer des reflets lumineux, de la dimension, du relief et de la profondeur pour un effet retour de vacances ».

On joue alors avec des teintes estivales chaudes (miel, abricot, caramel) adaptées aux blondes, rousses, châtains et brunes qui ravivent l’éclat de la chevelure et accentuent les ombres. L’avantage de cette tendance ? Elle ne nécessite pas d’entretien régulier chez le coiffure. « On peut la faire deux fois par an. Elle évolue naturellement et se fond facilement ».

Attention toutefois, on n’oublie pas de protéger les cheveux chimiquement modifiés par une coloration ou décoloration. On shoppe un protecteur solaire anti UVA et UVB qui protège la fibre capillaire du soleil, du chlore et de l’eau de mer. Sans oublier de faire des masques réparateurs le soir à la maison.

Alternative au hair bronzing pour celles qui ne veulent pas transformer la couleur de leurs cheveux ? Un gloss qui ravive la brillance et dure six semaines sans abîmer les cheveux appelé « glow ». Cette saison, la mode capillaire s’inspire définitivement du maquillage.