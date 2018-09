Une étude alerte sur le taux de sucre dans les yaourts

Les résultats d’une étude britannique montrent que la plupart des desserts au yaourt contiennent plus de sucre qu’ils ne le devraient.

L’étude publiée ce mercredi 19 septembre par le British Médical Journal tire la sonnette d’alarme. Les yaourts que nous consommons ne sont peut-être pas aussi sains qu’on pourrait le croire.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont passé à la loupe près de 900 variétés de yaourts vendus en Angleterre : yaourts nature ou aromatisés, yaourt à la grecque ou yaourt à boire pour enfants…

Plus de 16% de sucre en moyenne

Hormis les yaourts nature et grecs, tous les produits étudiés ont révélé un taux de sucre trop élevé. Certains desserts au yaourt contiennent en moyenne plus de 16% de sucre.

Autre exemple, les petits-suisses aux fruits dont raffolent les enfants contiennent plus de 10 grammes de sucre, ce qui correspond à deux morceaux dans un tout petit pot.

Enfin, et c’est une surprise, les yaourts biologiques sont les deuxièmes produits les plus sucrés avec une teneur de plus de 13 grammes pour un pot de 100 grammes. Pour les nutritionnistes, un produit ne devrait pas contenir plus de 5% de sucre.