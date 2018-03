Etude d’Onu Femmes sur l’hygiène menstruelle : Les excisées plus exposées que celles non excisées

Le Soleil- Au Sénégal, « les femmes excisées courent plus de risques de connaître des problèmes de santé lors des menstrues que les femmes non excisées ». Telle est la conclusion d’une étude menée par Wsscc (Global forum on sanitation and hygiène) et Onu Femmes. L’échantillonnage confirme que les populations cibles étaient des femmes et des filles âgées de 12 à 49 ans ainsi que des hommes âgés de 15 à 59 ans, tout résidant dans les régions de Sédhiou, Matam, Kédougou et Kolda. Au total, 1250 personnes ont participé à l’étude, soit 500 femmes excisées, 500 femmes non excisées et 250 hommes. Selon les résultats de l’étude, les femmes ont une bonne connaissance des menstruations, notamment sur les raisons de leur apparition, de leur durée normale, de la durée du cycle menstruel et des conséquences d’une mauvaise hygiène menstruelle sur la santé. Cependant, l’étude nous apprend que « les menstruations sont un sujet tabou dans une société sénégalaise fortement marquée par des croyances, des mythes et des interdits religieux et communautaires qui influencent la gestion de l’hygiène menstruelle ».