Les étudiants des écoles privées expulsés la semaine prochaine

Les milliers d’étudiants orientés dans les établissements privés vont se retrouver encore dans la rue. La fédération des écoles privées qui était en réunion hier, pour évaluer la situation, a décidé encore de renvoyer « les étudiants de Macky», dés la semaine prochaine. La raison ? Selon L’AS, l’Etat tarde à solder sa dette évaluée à plus d’une dizaine de milliards. En plus de cela, il y a la scolarité de 7 000 nouveaux bacheliers orientés dans les privées estimée à plus de deux milliards. C’’est dire, selon les membres de la fédération, les bourse des étudiants ne sont pas plus importantes que la scolarité des milliers d’étudiants orients dans le privé.