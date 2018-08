Eumeu Sène: « Je ne lutterai plus contre Balla Gaye 2 »

Interrogé lors du Face à Face d’après combat contre Bombardier, tenu ce samedi au Grand Théâtre, Eumeu Sène a confirmé qu’il ne luttera plus contre Balla Gaye 2.

« Je suis un homme de parole et je respecte les Sénégalais. Balla Gaye 2, je l’ai déjà battu à deux reprises et j’avais déjà déclaré que je ne lutterai plus contre lui. Même avec le titre de Roi des Arènes, ma position n’a pas changé », a déclaré Eumeu Sène face à Khadim Samb.

Il est clair qu’Eumeu Sène souhaitera la victoire de Modou Lô contre Balla Gaye 2, ce qui facilitera sa position car si le Lion de Guédiawaye remporte son prochain combat, il sera difficile de ne pas envisager un combat Eumeu Sène vs Balla Gaye 2.

