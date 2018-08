Le nouveau Roi des arènes a en fini avec Balla Gaye 2 et ne veut plus de lui comme adversaire. «Je ne lutterai plus avec Balla Gaye 2. Je l’ai battu à deux reprises, donc le fils de Double Less est un vieux souvenir pour moi », dit-il, repris par Sunu Lamb. « Il n’a qu’à chercher ailleurs, même s’il bat Modou Lô, je ne l’affronterai pas,» insiste-t-il. Avant de désigner Modou Lô et Tapha Tine comme futurs adversaires.