EURO 2024: L’Allemagne, pays organisateur  

Sans grande surprise, l’Allemagne a été élu pays organisateur du prochain championnat d’Europe en 2024.

2024 sera une année sportive pour tous les Français avec l’organisation des Jeux Olympiques à Paris. Mais elle sera également festive, l’espace d’un mois en Allemagne, avec la tenue de ​l’Euro.

Les Allemands, candidats pour organiser la plus grande compétition européenne, partaient avec un temps d’avance sur leur adversaire turc.

D’un point de vue sociétal, l’UEFA a retenu la candidature allemande sur ses propositions pour « unifier la société » et « développer un esprit de cohésion sociale ». Finalement, il est là l’enjeu le plus important, créer une dynamique positive pour l’économie et le développement social d’un pays.

Organisateur de la Coupe de Monde par le passé (2006), l’Allemagne a su mettre à profit l’organisation d’un tel évènement sur son territoire. Grâce aux recettes générées, la Fédération allemande de Football a pu consolider des structures déjà solides et accélérer son processus de développement social dans les clubs professionnels et amateurs.

Il faut dire que la Mannschaft a une longue histoire d’amour avec le football européen et mondial depuis des décennies. Son palmarès, sa notoriété et la qualité de son football, ont été reconnus par tous les observateurs du monde entier. Aujourd’hui, l’Allemagne est une place forte du football qui continue d’exporter ses valeurs dans le monde.

Si la concurrence était de poids, la Turquie a payé les récentes interventions publiques de son chef d’état Erdogan. Pourtant ce pays, cerné par trois continents, peut se targuer de proposer une diversité culturelle et sociale sans précédent. Dans son rapport, le comité exécutif de l’UEFA retient « toutes les portées économiques et sociales » que peut apporter l’organisation de ce tournoi sur le sol turc, mais s’inquiète aussi fortement de la situation du régime en place qui risquerait de mettre « sous pression les investissements publics ».

Malgré des efforts d’ouverture et d’accessibilité, la Turquie continue de se heurter à son image de pays conservateur et répressif.

Pourtant, l’​Allemagne traine aussi quelques casseroles dont la dernière en date est les accusations du jeune retraité Mesut Ozil. Le meneur de jeu d’Arsenal qui a annoncé récemment sa retraite internationale, a visé dans ses propos le président de la Fédération allemande de Football, Reinhard Grindel, accusé de comportements racistes.

Un peu plus loin en arrière, l’Allemagne avait été soupçonnée de corruption en 2006 pour l’organisation de la Coupe du Monde sur son sol. Les différents rapports d’enquêtes n’avaient pas permis de déterminer la culpabilité de l’Allemagne dans cette affaire.

Quoi qu’il en soit, l’année 2024 sera sportive et riche en émotions. On a déjà hâte.

