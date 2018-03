Europa League- Naples de Kalidou Koulibaly éliminé malgré sa victoire

La composition concoctée par Maurizio Sarri l’avait prouvé : Naples ne comptait pas quitter si tôt la Ligue Europa. Dries Mertens et Lorenzo Insigne, absents lors de la défaite à l’aller (le premier était suspendu) contre Leipzig (1-3), étaient titulaires dans l’enceinte des Allemands. La présence de ses deux meilleurs buteurs n’a pas suffi au Napoli, vainqueur, mais sur une marge insuffisante pour poursuivre son chemin européen (2-0). Le but de Piotr Zielinski, attentif sur une frappe mal dégagée par le gardien adverse (1-0, 33e), a entretenu l’espoir. Celui de Lorenzo Insigne sur un service de José Callejon a fait croire que l’exploit été possible (2-0, 85e). Mais la jeunesse de Leipzig a tenu dans ces ultimes minutes très tendues. Le leader de la Serie A, si convaincant en Championnat, devra désormais se recentrer sur son duel local avec la Juventus. De quoi passer rapidement à autre chose.

Source : L’Equipe