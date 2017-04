EVASION FISCALE : Demba Ba et Henri Saivet poursuivis par la justice britannique

Les deux joueurs sénégalais Demba Ba et Henri Saivet font l’objet d’une poursuite judiciaire. Selon le journal « The Sun » des opérations surévaluées ont été notées lors des transferts au bénéfice d’agents ou de proches des joueurs. Au total, 43 joueurs sont impliqués dans cette évasion fiscale.

Epinglés dans une affaire d’évasion fiscale, les joueurs sénégalais Demba Ba et Henri Saivet sont poursuivis par la justice Britannique. D’après le journal « the Sun », il s’agit de 43 joueurs y compris ces derniers et 8 agents coupables d’opérations frauduleuses lors des transferts de joueurs entre la France et l’Angleterre à partir de 2011. En d’autres termes, l’affaire a été élucidée par le département non ministériel du gouvernement du Royaume Uni, en charge de la collecte des taxes et du paiement de certains services fournis par l’Etat qui a noté lors de ces transferts, au bénéfice d’agents, de proches de joueurs ou d’intermédiaires officieux et au préjudice de l’actionnaire du club, une surévaluation des opérations. Cette même instance britannique, par ailleurs, chargée des cotisations à la sécurité sociale britannique, la (Hmcr), le service de lutte contre la fraude fiscale, soupçonne « un détournement à hauteur de 5 millions de livres sterlings (environ 4 milliards FCFA) » dont les deux sénégalais font l’objet d’une poursuite judiciaire.

Outre que ces deux sénégalais, d’autres personnes étaient arrêtées dont Lee Charley, Directeur général de Newcastle. En outres, « le transfert de Henri Saivet de Bordeaux, qui a été signé par Newcastle pour 4, 5 millions de livres en janvier 2016 ». Et d’ajouter : « ce transfert douteux implique l’agent du Sénégalais, Franck Peslerbe, le chef scout de Newcastle Graham Carr et le Directeur général du club », selon la source.

Safiyatou DIOUF