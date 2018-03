Everton Allardyce salue les performances de Niass

L’impressionnante performance de Baye Omar Niass lors de la victoire d’Everton 3-1 contre Crystal Palace, le week-end dernier, fait que le joueur de 27 ans compte désormais sept buts et trois passes en 15 rencontres cette saison. « Sa contribution nous a aidés samedi et, en tant qu’équipe, nous devons maintenant garder cette forme. Après les cinq ou six premiers, nous avons probablement l’un des meilleurs records à domicile cette année. Ce que nous devons faire, c’est améliorer les performances à l’extérieur. Nos performances à domicile sont constantes », affirme Sam Allardyce. Everton occupe actuellement la 9e place du championnat et jouera son prochain match à Watford.

Source: wiwsport.com