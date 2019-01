Everton : Gueye pourrait quitter le club !

Le mercato hivernal est toujours en cours. À quelques jours de la fermeture du marché des transferts sur le vieux continent, plusieurs clubs sont à l’affût en vue d’enrôler la perle rare. L’objectif pour certaines écuries est de renforcer leurs effectifs suite au départ d’un joueur clé. C’est bien le cas du club de la capitale française le PSG qui aurait besoin de boucler un milieu de terrain pour pallier au départ d’Adrien Rabiot. Plusieurs joueurs sont dans le viseur. Il s’agit entre autres de l’argentin Leandro Paredes ou encore du milieu sénégalais Idrissa Gueye. Pensionnaire d’Everton, le lion serait dans le viseur de plusieurs autres clubs et pourrait quitter Everton cet hiver. Son club a déjà fait savoir qu’il ne le lâcherait que si une offre sérieuse venait. L’achat des services du Lion de la Téranga ne sera pas aussi facile qu’une partie de casino en ligne.

Arrivé au Goodison Park en provenance de Villa Park à l’été 2016, Idrissa Gana Gueye est depuis trois saisons un joueur incontournable dans le milieu de terrain du club d’Everton en Premier League Anglaise. Le natif de Dakar épate les écuries par ses prestations régulières et sa qualité de jeu assez remarquable. Lié au club jusqu’au mois de Juin 2022, le joueur des toffees pourrait quitter le club plus tôt que prévu car plusieurs clubs se renseignent pour s’adjuger les services du milieu de terrain âge de 29 ans.

Le PSG, premier candidat sur le dossier Gueye

Cela ne fait aucun doute. Le technicien allemand du club francilien Thomas Tuchel est en quête d’un remplaçant de taille pour le français Adrien Rabiot en partance pour la Premier League anglaise. Plusieurs milieux de terrains sont sur les tablettes du club présidé par le richissime qatari Nasser Al Khelaïfi. Parmi lesquels Leandro Paredes du Zénith Saint-Pétersbourg qui devrait rallier le club parisien contre un chèque de 45 millions d’euros. Paris a également jeté son dévolu sur le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye. Selon plusieurs médias, une offre de 25 millions d’euros aurait été formulée par l’administration du PSG aux blues. Le club d’Everton n’aurait pas donné une suite favorable à la requête du club de Conforama Ligue 1 mais un probable transfert pourrait se réaliser. Et pour cause, le milieu de terrain russe du Celta Vigo Stanislav Lobotka serait le probable remplaçant de Gueye au sein de l’effectif du technicien portugais Marco Silva.

Arsenal toujours en passe pour Gueye ?

Les Gunners d’Arsenal avait suivi assez longtemps le milieu sénégalais la saison écoulée. Alors qu’il venait de débarquer juste à Everton, les probabilités d’enrôler le joueur étaient faibles. Même si Arsène Wenger avait lorgné sur le joueur, son départ n’aura rien changé. Le technicien espagnol Unai Emery pourrait relancer la piste pour étoffer son effectif. Aussi, Aaron Ramsey, pensionnaire d’Arsenal est nommément cité à Paris. Son départ serait sans doute une ouverture pour l’ancien villan qui pourrait retrouver un club plus huppé du championnat de première division d’Angleterre. L’ancien Lillois a ainsi une grande valeur sur le marché des transferts sur le vieux continent. International malien depuis 2011, il pourrait connaître son 4è club de son parcours professionnel.

Le joueur visé principalement par Paris étale des performances régulières depuis son atterrissage à Everton. Pour le compte de sa première saison chez les toffees, Il a enchaîné la bagatelle de 33 matchs pour un précieux but face à Sunderland en 2016. Pour sa deuxième saison, il a pris part à 33 rencontres et s’est surpassé en inscrivant deux buts face à Bournemouth et Huddersifield ; club de l’international béninois Steve Mounié. Idrissa Gana Gueye a joué deux matchs d’Europa League notamment contre l’Olympique Lyonnais et l’Apollon Limassol. Cette saison encore sous Marco Silva, il est apparu 20 fois dont 19 titularisations en English Premier League.

Le mercato hivernal 2019 tire progressivement vers sa fin. Le constat est que plusieurs grands clubs sont toujours à la traîne et n’ont pas encore enrôler des joueurs. Et comme toujours en Europe, les transferts les plus importants se font les derniers jours voir les dernières heures du marché des transferts. L’important reste pour les grosses cylindrées les pourparlers efficaces en vue d’acquérir les services des grands joueurs. Pour l’heure, des doutes planent encore sur le mercato d’Idrissa Gueye. Lié à son club jusqu’en 2022, son séjour pourrait être écourté si la bonne offre arrivait. Partira ou partira pas, wait and see.