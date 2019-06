EVITER LE SYNDROME DE 2015

La pression monte dans la Tanière. La défaite (1-0) face aux Fennecs d’Algérie est passée par là. Rien n’est encore certes perdu, mais la pâle copie rendue par les «Lions» suscite des interrogations et fait penser au syndrome de la CAN 2015.

La pression monte dans la Tanière. La défaite (1-0) inattendue face aux Fennecs d’Algérie, jeudi dernier est passée par là. Rien n’est encore certes perdu, mais la pâle copie rendue par les «Lions» suscite des interrogations et fait même penser au syndrome de 2015 en Guinée-Equatoriale.

Le test manqué d’Aliou Cissé face à l’Algérie de son «ami» Djamel Belmadi pose d’abord un problème de banc. Le Sénégal semble être une sélection qui n’a qu’un 11 de départ où quand un seul élément manque, la machine se grippe. La vitesse et la percussion de Ismaïla Sarr se sont faites sentir. La vista d’Idrissa Gana Guèye au niveau de l’entrejeu également. Quid de Salif Sané ?

Nous sommes convaincus que les «Lions» prieraient pour que le sociétaire de Schalke 04 retrouve le plus rapidement possible la plénitude de ses moyens, afin que la défense sénégalaise garde toute sa sérénité. Les remplacements n’ont pas su résoudre les problèmes, pendant que le dispositif technico-tactique laisse à désirer. Pape Alioune Ndiaye (PAN) qui a été crédité d’un excellent match face aux Taïfa Stars était collé à la défense. Mais face à l’Algérie, il a décalé d’un cran pour jouer le rôle d’Idrissa Gana Guèye dans ce qu’il est convenu en Premier League, the box to box. Alfred Ndiaye à la récupération, s’en mêlait trop souvent les pinceaux avec le ballon au lieu de se contenter de relancer très rapidement. Quant au côté droit (Moussa Wagué et Diao Baldé Keïta), nous avons déjà signalé qu’il était le maillon faible que les Fennecs n’ont pas hésité d’exploiter. Voilà autant de faits, qui devraient pousser Aliou Cissé à revoir vite sa copie avant d’affronter les très euphoriques Kenyans le 1er juillet, pour ne pas avoir de regrets. Pour rappel, les «Lions» du Sénégal, alors coachés par Alain Giresse avaient battu les Blacks Stars d’Avram Grant lors de leur première sortie à Mongomo, ville d’Obiang Nguéma, président de la République de la Guinée Equatoriale. Dans ce groupe dit de la «mort», les Blacks Stars avaient pourtant ouvert le score dès la 14ème minute par Andre Ayew sur pénalty.

En seconde période Mame Birame Diouf égalise avant d’offrir la balle de la victoire à Moussa Sow. On voyait alors le Sénégal en quarts de finale avant même d’affronter l’Afrique du Sud. Mais, la machine se grippe face aux Bafana Bafana, qui tiennent en échec les Lions, avec un 11 chamboulé, par Giresse. Le ressort se casse et l’Algérie en profite en administrant un coup de massue aux Sénégalais, à Malabo. L’aventure s’arrête avec Giresse. Cissé prend le relai le 5 mars 2015. Il va livrer ce 1er juillet le match de sa survie à la tête de la sélection.