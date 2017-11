Images exclusives …Ndeye Sokhna Ndour : Pour son Mariage,Youssou Ndour lui offre une voitures de luxe…Mini Countryman 2 (2017)

Pour Youssou Ndour, quand on aime on ne compte pas! Rien n’est trop beau pour Ndeye Sokhna Ndour Amar… Selon une source de Dakarswagg , après quelques heures de son mariage célébré aux aujourdhui avec Dame Amar ,fils d’Ahmet Amar, Maman Sokhna est déjà l’heureuse propriétaire d’une belle voiture de luxe, une Mini Countryman 2 (2017) offerte par son père Youssou Ndour …!Ce cadeau semble tout à fait légitime pour l’homme de Bercy et star planétaire,Ndeye Sokhna porte le nom de sa mère,Adja Ndeye Sokhna Mboup il voulait lui offrir le meilleur des cadeaux, a expliqué notre source.

dakar buzz