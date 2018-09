Des excréments dans l’eau de robinet: La Sde s’en lave les mains

La Sénégalaise des eaux (Sde) réagit. Ce, suite à la publication sur les réseaux sociaux d’informations concernant l’utilisation dans son réseau de l’eau provenant de l’Omniprocessor installé au niveau du Technopole.

La Sde dément l’information concernant la commercialisation d’eau de boisson issue d’un processus de transformation d’eaux usées à l’Omniprocessor de l’ONAS (Office National de l’Assainissement du Sénégal) situé au Technopole. Selon la Sde, ce genre d’opération n’est pas inscrite dans ses projets, «ni maintenant, ni dans le futur. «

La SDE (Sénégalaise Des Eaux) n’est pas concernée par ce projet d’autant plus que sa vocation n’est pas la transformation des eaux usées. En effet tous ses clients savent que l’eau distribuée à partir de nos réseaux, partout à travers le pays, vient exclusivement des eaux de surface (Fleuve Sénégal, Lac de Guiers) et des eaux souterraines à partir de forages profonds », précise la Sde dans une note parvenue à notre rédaction.

La même source d’ajouter que l’eau distribuée fait l’objet d’un traitement approprié et d’analyses régulières en microbiologie et en physicochimie réalisées par la SDE et confirmées par des laboratoires indépendants agréés. Ce, pour s’assurer de sa potabilité conformément aux recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

« La SDE n’a jamais eu de relation avec les responsables de ce projet et il n’a jamais été envisagé avec qui que ce soit, ni maintenant ni dans le futur, d’injecter de l’eau issue de la transformation des eaux usées dans son réseau. Elle rassure donc ses clients sur l’origine et la potabilité de l’eau distribuée », indique la note dont nous détenons copie.

A rappeler que l’Onas va effectuer une visite guidée sur le terrain aujourd’hui, c’est à dire au niveau de la station de traitement des boues de vidange des Niayes Pikine, communément appelée omniprocesseur. Cette visite qui sera dirigée par le Directeur Général Lansana Gagny Sakho et aura pour objectif d’apporter des éclaircissements suite à toutes ces polémiques.

Khady Thiam COLY