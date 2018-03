Exercice des pouvoirs de police Les sévices corporels, un ‘’accident’’ de l’histoire

REWMI.COM L’histoire de l’exercice de la force publique de coercition par la Police et la Gendarmerie, est jalonnée de cas d’abus contre des citoyens.

Le Policier qui a giflé un jeune Jakartaman récite une vieille leçon, celle que personne ne lui a enseignée, mais qui, pourtant semble inscrite dans le cursus normal des tenants du pouvoir judiciaire.

En wolof, l’adage dit ‘’policier dou bayi door’’ (le Policier ne cessera jamais de frapper), pour dire que l’habitude est une seconde nature.

Les sévices corporels dans la Police sont-ils une réalité ou une légende ?

La réponse, pour nombre de citoyens, coule de source : la Police qui englobe aussi la Gendarmerie, quand elle exerce un pouvoir judiciaire s’adonne, parfois, à des activités d’intimidation, de voie de fait et même de violence physique ou morale sur des individus notamment soupçonnés dans le cadre d’enquêtes judiciaires en cours.

Ceux qui ont suivi la série ‘’24 heures chrono’’ et qui ont vu Jack Bauer à l’œuvre, savent que tout ceci n’est pas que du cinéma et que les agents ou officiers de police judiciaire peuvent utiliser la manière forte pour tirer des aveux, ou simplement ‘’corriger’’ un citoyen.

D’ailleurs, dans notre pays par exemple, il n’est pas rare de voir un parent traduire son enfant récalcitrant devant un Commissariat de police ou une Brigade de gendarmerie, soi-disant pour le remettre sur le droit chemin.

Ce qu’il faut savoir, c’est que si de par le passé de telles méthodes ont pu être utilisées par certains services de police, y compris en Occident, cela est depuis longtemps révolu du fait notamment des principes internationaux et nationaux qui protègent la vie et l’intégrité physique et morale des personnes.

Ces principes se traduisent dans des accords et autres textes de loi opposables à tous : Le citoyen devient sacré. Personne ne saurait exercer une quelconque violence sur lui sauf dans des cas vraiment exceptionnels, parce que circonscrits dans le temps et l’espace.

C’est ce qui fait que même dans notre pays, les preuves et aveux obtenus sous la torture sont sanctionnés par des actes de nullité des procédures.

Mieux, avec l’application au Sénégal de la loi qui veut que le citoyen soit assisté d’un avocat dès son interpellation, le législateur a mis des garde-fous pour obvier toute velléité des forces en question d’abuser de leur pouvoir.

Car, la tentation est très grande. Si un enquêteur est pressé de faire des résultats en déposant les conclusions de ses investigations, si le suspect est rusé et dur à cuisiner, si les moyens techniques de criminalistiques sont défaillants ou insuffisants, la tendance est d’user de raccourcis comme la violence.

Ce qui posait problème, c’est la difficulté à prouver les sévices à moins qu’il n’y ait des séquelles visibles. Aujourd’hui, cet obstacle a été surmonté par la présence de l’avocat rendue possible.

Cependant, pour des raisons de sécurité publique, il est important de renforcer le pouvoir de la Police, surtout dans le domaine de la formation et de l’équipement.

La Police scientifique doit être une réalité chez nous. Elle l’est, mais les moyens d’investigation doivent être améliorés à tout moment et la formation des acteurs revisitée.

C’est vrai qu’il y va parfois de la responsabilité individuelle : Le Policier ou le gendarme peuvent faire preuve d’excès de zèle, comme cela existe dans tous les métiers, mais, il est important aussi, à ce niveau, que la vigilance du corps se matérialise par le dynamisme du contrôle interne.

A contrario, le débat sur les baïonnettes intelligentes est loin d’être épuisé. Il s’agit de savoir si oui ou non le Policer peut ne pas déférer à un ordre de son supérieur quand celui-ci est manifestement illégal.

Le débat est en cours, mais ce qu’il fait savoir, c’est que si les forces de l’ordre mettent en avant l’intérêt supérieur du citoyen, sa protection, les abus peuvent être largement circonscrits.

Dans tous les cas, avec le développement d’internet et des réseaux sociaux, les citoyens, notamment la jeunesse, se sont inventé un système efficace de contrôle de l’action publique.

Une raison de plus pour que les forces de l’ordre et de sécurité revoient en les réadaptant leurs stratégies d’intervention et d’action.

Assane Samb/Rewmi quotidien