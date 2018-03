Il existe désormais un Beauty Blender conçu spécialement pour l’highlighter !

Il vous a changé la vie. Il vous a fait gagner du temps devant votre miroir, a révolutionné votre manière d’appliquer votre teint, a contribué à vous éviter l’effet surimi… Bref, il est clairement votre sauveur depuis qu’il a débarqué sur notre planète : le Beauty Blender est désormais l’un de vos accessoires fétiches, sans comparaison aucune.

Alors oui, il a fallu un petit peu de temps pour que vous vous connaissiez par coeur mais désormais c’est l’amour fou. Vous auriez d’ailleurs aimé pouvoir le décliner pour tous vos produits make-up, et pas seulement le fond de teint. Vous avez prié votre bonne étoile ? On pense alors qu’elle vous a entendu puisque Beauty Blender vient tout juste de dévoiler son premier blender spécialement conçu pour appliquer l’highlighter. Si le modèle original avait tendance à absorber la brillance et les paillettes lorsque vous avez essayé de lui filer la double utilisation, ce nouveau prototype est tout particulièrement élaboré pour faire ressortir le côté lumineux des produits qu’il applique !

Plus petit que le précédent modèle mais tout de même plus gros que les blender correcteurs, ce Cheeky Beauty Blender estd‘ores et déjà disponible pour 16$ sur le site de la marque, en deux coloris : corail et gris. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a eu pas mal de succès auprès des adeptes de la petite éponge puisque la Beauty Sphère ne parle quasiment que de lui !

Pour ce qui est de son arrivée officielle en France, on ne sait pas encore mais ça ne saurait tarder…