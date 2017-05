Exploitation des hydrocarbures- LE COS-PETROGAZ ELABORE UN SCHEMA DIRECTEUR

Le démarrage de l’exploitation pétrolière et gazière est attendu à l’horizon 2021. L’État du Sénégal, par le biais du Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos-Pétrogaz), a entamé la définition et l’élaboration d’un schéma directeur.

Selon Mamadou Fall Kane, Secrétaire permanent adjoint du Cos-Pétrogaz, ce schéma directeur sera articulé avec les axes et objectifs du Plan Sénégal émergent. « Ce plan détaillera le profil de l’offre et de la demande du Sénégal à court, moyen et long termes jusqu’en 2035, en articulation avec le Pse. Il devra aussi fournir une feuille de route du développement futur des infrastructures et de l’industrie gazière et pétrolière du Sénégal », a-t-il déclaré lors du panel sur les Perspectives pétrolières et gazières qui a clôturé, samedi, à Dakar, le colloque international pluridisciplinaire sur les enjeux de l’exploitation pétrolière et gazière en Afrique.

Ce schéma directeur prendra en compte un certain nombre de questions. Il s’agit notamment de l’évaluation des réserves et le potentiel de production de pétrole et de gaz, la promotion de la croissance pour l’industrie sénégalaise et les opportunités d’exportation, la mise en œuvre de projets phares qui vont sous-tendre le développement d’activités économiques autour de la transformation, des opportunités de formation et d’emplois pour les jeunes sénégalais. Un plan d’inclusion sociale, des infrastructures initiales adaptées aux besoins actuels et l’amélioration du réseau, la promotion et la gestion de la demande domestique pour augmenter l’offre (…) figurent également parmi les facteurs clés de réussite identifiés par le Cos-Pétrogaz.

La formation, le nerf de la guerre du pétrole

Toutes ces problématiques et hypothèses seront posées dans les termes de référence du schéma directeur dont le marché, a assuré M. Kane, est en passe d’être lancé. « On espère retenir, courant septembre-octobre, le consultant qui nous accompagnera. Et l’on pense qu’on pourra finir le document en six mois.

Ensuite, on envisage de mener des études plus ciblées, de faire du project management et la promotion de certains projets phares en faisant des tours de table avec des investisseurs privés et institutionnels. Tout cela se fera de façon maîtrisée et mesurée. Une rationalité économique guidera ce que nous envisageons de faire », a-t-il expliqué.

La formation figure en bonne place dans la stratégie du Cos-Pétrogaz. Le Sénégal qui ambitionne de devenir un hub pétrolier et gazier dans la sous-région, doit renforcer les compétences de ses ressources humaines dans différents domaines relatifs à l’industrie pétrolière et gazière. C’est tout le sens de la création de l’Institut national de pétrole et du gaz (Inpg) confié au Cos-Pétrogaz. « La capacitation de nos entreprises nationales et de nos ressources humaines est une question de souveraineté », a affirmé M. Kane. Et le Cos-Pétrogaz n’a pas perdu de temps.

Les maquettes et les études architecturales de cet institut ont été terminées. Les anciens locaux de l’université du Futur africain situés à cheval entre Diamniadio et Sébikotane sont retenus pour l’accueillir. Il a entamé également des discussions avec les compagnies pour définir les besoins de l’industrie à court, moyen et long terme. Dans la même dynamique, il a mené des missions pour nouer des partenariats avec des institutions de formation de référence comme l’Institut français du pétrole, Imperial College de Londres, Manchester University…

L’Institut national de pétrole et du gaz offrira des formations à trois catégories de population. Dans la première catégorie, on aura les techniciens opérateurs, c’est-à-dire ceux qui travailleront sur les sites d’exploitation. Dans la deuxième figurent les ingénieurs. Et enfin, la troisième catégorie concerne les fonctionnaires, les acteurs de la société civile, les journalistes et tous ceux qui s’intéressent à la gestion administrative de l’industrie pétrolière et gazière (aspects fiscaux, juridiques, légaux etc.,).

« L’objectif est de renforcer leurs capacités et de leur donner les outils, surtout pour les fonctionnaires, pour les armer face aux compagnies », a ajouté Mamadou Fall Kane. Il assure que cet Institut sera présenté et lancé entre le mois d’octobre et le mois de novembre « une fois certaines validations faites ».