EXPLOITATION  DES RESSOURCES MINERALES AU SENEGAL Transparence et  dialogue pour l’intérêt des populations

Le forum civil, en partenariat avec Oxfam, a organisé hier à Grand Yoff, un forum citoyen sur la fiscalité des ressources minérales au Sénégal. A cette occasion, Elimane Kane, responsable de la thématique gouvernance au Sénégal d’Oxfam, appelle à un dialogue multi-acteurs pour aller sereinement vers les réformes juridiques et institutionnelles.

Apres les récentes découvertes de ressources en hydrocarbures au large des côtes sénégalaises par le groupe britannique, Cain Energy, et Kosmos Energy, un débat sans précédent a été lancé au Sénégal. Pour jouer pleinement son rôle de veille et de garde, le forum civil, en partenariat avec Oxfam, estime qu’il est important d’impliquer tous les citoyens à la réflexion en organisant un forum populaire, ce jeudi 26 janvier 2017, à Grand Yoff, sur la fiscalité des ressources minérales au Sénégal. « Les craintes de la société civiles sont celles des populations. Il faut une logique dans la transparence et le dialogue ouvert pour prendre en charge les intérêts des populations après l’exploitation des ressources minéralières, comme on parle de pétrole et de gaz », a averti Elimane Kane, responsable de la thématique gouvernance au Sénégal d’Oxfam. D’après lui, le secteur du pétrole et du gaz comporte des enjeux nouveaux pour le Sénégal. Il s’agit d’une opportunité qui peut transformer en profondeur la situation économique du pays. Cela fonctionne dans un monde où le modèle économique exclut la majorité des populations. Il suffit de voir comment les inégalités se comportent et celles-sont liées quelque part au mauvais système d’exploitation accéléré des ressources naturelles, qui n’intègre pas une rétribution vers les populations. C’est ce qu’il faut éviter dans le pays comme le Sénégal parce que cette exploitation se fait avec les multinationales. Face à ces disparités qui guettent notre pays, dans un avenir proche, ce dernier appelle à un dialogue multi-acteurs pour aller sereinement vers les réformes juridiques et institutionnelles afin d’avoir un consensus d’intégrité par rapport à la façon dont seront collectés les revenus générés par l’exploitation de ressources pétrolières et gazières.

A cet effet, M. Kane est pour que ces fonds soient alloués aux populations à travers des mécanismes comme le budget, les fonds souverains qui favorisent l’investissement vers d’autres secteurs, pour éviter de reposer toute l’économie du pays sur l’unique ressource pétrolière.

Zachari BADJI