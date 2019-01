Explosion à Diamniadio: Deux morts et plusieurs blessés

Le département de Rufisque s’est réveillé dans la torpeur ce jeudi matin. L’usine INDEL de Diamniadio a explosé occasionnant deux (2) morts et plusieurs blessés. Les causes de cette tragédie ne sont pas encore connues pour le moment. Mais une enquête a été ouverte à l’effet, afin de déterminer les causes de cette catastrophe.