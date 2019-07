Eyebrows, dessinez facilement vos sourcils

Dessiner ses sourcils peut radicalement changer un visage. Pourtant, on n’y pense pas souvent ! Découvrez comment les redessiner pour un regard au top. Cette méthode va tout changer dans votre façon de vous maquiller !

Dessiner ses sourcils, ça permet de changer son regard sans trop en faire. En effet, des sourcils épais ou très fins changent radicalement la façon dont les autres voient nos yeux. De même, des sourcils éparses donneront à votre regard un air plus fatigué que des sourcils très fournis. Dessiner ses sourcils, ça permet de changer son regard sans trop en faire. En effet, des sourcils épais ou très fins changent radicalement la façon dont les autres voient nos yeux. De même, des sourcils éparses donneront à votre regard un air plus fatigué que des sourcils très fournis.

Dessiner pour structurer les sourcils

La première chose à faire est de brosser les sourcils vers le bas afin d’utiliser au mieux le crayon. Ensuite, on trace un trait sur la ligne supérieure du sourcil qui doit directement transformer le regard. La meilleure façon de projeter l’arc parfait ? Face à votre miroir, tracez une ligne verticale imaginaire qui relie la base de votre narine, le coin interne de votre oeil et votre sourcil, cela pour les deux côtés : cette ligne imaginaire vous indiquera où votre sourcil doit commencer. Et pour l’endroit où il doit se terminer, tracez une ligne imaginaire qui part de la commissure des lèvres et qui passe par le coin externe de votre oeil. Parfois, il faut ajouter un peu de crayon, parfois il suffit d’épiler.

Brosser les sourcils à la perfection

Deuxième étape, il suffit de brosser désormais les sourcils vers le haut pour les aligner à la perfection avec l’arc précédemment dessiné.

Fixer

Pour fixer son sourcil à la perfection, il suffit d’opter pour un mascara transparent. Sisley ou Estée Lauder proposent d’ailleurs d’excellents produits qui tiennent bien ce rôle.

Ajouter une touche d’highlighter sous l’arc

Pour réveiller au mieux le regard, la touche finale qui fonctionne est simple : mettre une touche d’highlighter sous l’arc du sourcil. Cela redessine un peu plus l’arc et apporte un côté espiègle qu’on adore.

Bonne lecture.