Eyeliner: ce qu’il ne faut pas faire

Ne pas préparer ses paupières

Une couleur qui s’affadit au bout de quelques heures ou le trait qui bave dans les sillons du contour de l’œil… Votre jolie virgule eighties vire au make-up gothique. Base de fard à paupières ou poudre libre, peu importe. Ce qu’il faut, c’est matifier la paupière mobile pour permettre aux pigments de l’eye-liner, que celui-ci soit liquide ou crémeux, d’adhérer au maximum.

Fermer les yeux

Eh oui, un joli trait d’eye-liner se trace les yeux ouverts pour adapter l’épaisseur et la courbe à votre forme d’œil et avoir un aperçu du rendu final.

Essayer de faire son trait d’un seul coup

Combien de personnes réussissent un strike du premier coup ? Pas de précipitation, un trait d’eye-liner parfait se trace en deux, trois, voire dix fois s’il le faut. Le bon geste : commencez par tirer un trait fin sur la racine des cils, puis tracez la virgule de la longueur que vous voulez et enfin harmonisez l’ensemble en reliant les deux de manière à créer une belle courbure.

Voir trop grand trop vite

Novice en la matière, mieux vaut commencer doucement pour vous faire la main. Armée de votre liner, commencez par maîtriser la discrète tightline avant de passer à la large virgule digne d’Adele.

Manquer d’entraînement

Reconnaissez-le, ce n’est pas juste avant la soirée de votre vie que vous allez réussir parfaitement et symétriquement votre cat eye. Comme pour tout, il faut s’entraîner. Le moment idéal : le soir juste avant de vous démaquiller, sans pression ni enjeu.

Utiliser un vieil eye-liner

Fruit de recherches et développements constants de la part des marques de cosmétiques, les nouveaux eye-liners ont des textures de plus en plus faciles à appliquer, avec des pinceaux fins ou des feutres pensés pour vous aider à réussir le parfait tracé. Jetez le vieux et offrez-vous l’une de ses petites bombes de technicité, cela vous facilitera la tâche.

Tout enlever et tout refaire

Votre feutre ou pinceau a ripé et la virgule n’est pas droite ou trop épaisse ? Ne vous énervez pas en passant un coup rageur de coton+démaquillant sur l’ensemble de votre maquillage des yeux. Vous perdriez un temps précieux à repréparer la paupière avec une base (cf entrée n°1) ! Le mieux pour une correction simple et rapide : repliez en deux une lingette démaquillante et passez-la délicatement sur l’accroc, ou utilisez un Coton-Tige humide.

Sauter des étapes

Vous croyez avoir enfin réussi à vous faire des yeux de biche symétriques ? Attendez une seconde, avez-vous bien comblé ces petits espaces qui restent parfois entre les cils et le trait d’eye-liner ? Chaque détail compte dans l’art du maquillage.