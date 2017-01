Faada Freddy sacré Homme de l’année 2016 des cultures urbaines

REWMI.COM- Abdou Fatha Seck à l’état civil, l’artiste musicien Faada Freddy continu de marquer son territoire. Il vient d’être désigné Homme de l’année 2016 des Cultures urbaines par les auditeurs de l’émission » Top Djolof » de la radio Rewmi fm (97.5) animée par le talentueux Dj Lamay Sène. Il succède ainsi au rappeur Nitdoff, plébiscité en 2015. Pour les férus de musique Hip hop, le choix est d’autant plus raisonnable que l’artiste a fini, depuis un certain temps, d’étaler toutes les facettes de son talents sur les scènes du monde entier. L’artiste n’ayant plus rien à prouver dans le Hip hop, s’est lancé, avec un succès qui dépasse les attentes dans la musique » Gospel » au grand bonheur de ses nombreux fans au Sénégal et à travers le monde. Membre fondateur du Groupe Daara J, puis de Daara J Family avec son compère Ndongo D, il a porté, et porte encore très haut le flambeau de la culture sénégalaise à l’instar de ses prédécesseurs (Youssou Ndour, Baba Maal…). Faada Freddy a joué cette année 2016 à guichets fermés au Zenith de Paris devant un public très nombreux. Le natif de Saint Louis (10 janvier 1975) a sorti son premier album Gospel Journey en mars 2015, pour la promotion duquel il a fait le tour du monde en 2016. Faada Freddy est devenu incontournable, en attestent les nombreuses dates déjà calées pour cette année 2017. Du samedi 21 janvier au vendredi 14 Juillet 2017, il animera une série de concerts en Europe, précisément en France.