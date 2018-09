…Fabienne Féhilo parraine Macky

Fabienne Féhilo n’est plus une inconnue sur le terrain politique. Engagée à fond depuis le départ de Wade, on l’a vue à plusieurs reprises aux côtés du pouvoir en place, entamer des combats pour l’humanitaire et le social. Aujourd’hui, sous l’aile protectrice de son vieil ami Amadou Ba, le Ministre des Finances, elle s’évertue à mener le combat du parrainage pour donner le plus de voix possibles au Président Macky Sall, dans la perspective des élections de l’année prochaine. Sa campagne a déjà commencé. Elle bat même son plein, serait-on tenté de dire puisque, infatigable, Fabienne est en train de tâter le pouls des populations sénégalaises, avec un accent particulier pour la région de Dakar qui l’a vue naître.