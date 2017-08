Face à la forte baisse des réserves de change de la Cemac- Alex Ségura prévient sur une possible dévaluation du Franc Cfa

On agite de plus en plus une éventuelle dévaluation du franc Cfa après celle de 1994. Le leader du Bloc des centristes gaïndé (BCG), Jean Paul Dias a alerté plusieurs fois pendant la campagne électorale des législatives que la zone Cfa risque de vivre une seconde dévaluation. Il accuse le régime de Macky Sall d’en être favorable. C’est une hypothèse à prendre avec sérieux, si l’on croit le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) au Gabon, Alex Segura-Ubiergo.

L’ex-chef de mission du Fmi au Sénégal a jeté un pavé dans la mare quant à une possible dévaluation du Franc Cfa lors de la conférence de presse donnée au terme de la semaine de travail qu’il a eue avec les autorités et la société civile. Il annonce une perte de 6 milliards de dollars de réserves de change de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (Cemac) en 2016, selon l’Agence Ecofin. «Il faut augmenter les recettes d’exportation pour sécuriser les réserves», a-t-il fait savoir. «Car, il faut endiguer et régler définitivement l’érosion des réserves de change des pays de l’espace communautaire (Cemac) qui souffrent tous ou presque de la crise pétrolière qui secoue les Etats producteurs, si on veut éviter une dévaluation de la monnaie», a prévenu le fonctionnaire de FMI.

Dans le même sens, Alex Segura- Ubiergo révèle que les fonds affectés aux pays de la Cemac dans le cadre des programmes négociés avec le Fmi doivent «partiellement et impérativement servir à la reconstitution des avoirs extérieurs nets» dont l’érosion manifeste aurait pu «déboucher sur un ajustement monétaire aux conséquences négatives». En 2016, dit-il, les pays de la Cemac perdaient près de 500 millions de dollars de réserves de change par mois. Il corrobore ainsi le rapport annuel 2016 de la Banque centrale, qui indiquait une baisse des réserves de l’ordre de 5,7 milliards $ en comparaison au niveau de 2015. Toutefois, il assure que le rythme de dégradation de ces réserves a reculé. Pour les premiers mois de 2017, ces pertes ne représentent plus que 100 millions de dollars par mois.

Ousseynou BALDE