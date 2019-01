« Face to face » Balla Gaye-Modou Lô: Wally zappe Pape Diouf

Si Modou Lô et Balla Gaye ont offert un spectacle de rêve à leurs inconditionnels lors de leur « face to face » de saemdi dernier, la fausse note de cette folle soirée est survenue lorsque le leader de la « Génération consciente » avait demandé à deux reprises à Wally Ballago Seck de venir le rejoindre sur la scène, pour un duo. A la surprise générale, le «Golden Boy» n’a pas satisfait cette demande de celui qui est considéré comme son «grand rival» dans la musique sénégalaise. Jusque-là, les motifs de l’absence de Wally, demeurent énigmatiques. De surcroît, le « Faramareen » n’a émis aucune explication lors de son show.

Cependant, une chose est sure et que vous comprendrez tout comme l’assistance, que si «problème» existe entre les deux musiciens, Pape Diouf a certainement, de son côté, voulu lever tout doute. Et montrer à tous les Sénégalais que le fils de Thione Seck est son jeune frère. Malheureusement, l’enfant de Pikine devra saisir une autre occasion pour manifester sur une scène la fraternité qui le lie à Wally Seck.