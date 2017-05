Facebook prévient que sa croissance ne sera pas toujours aussi forte

La direction du géant des réseaux sociaux, dont le chiffre d’affaires a bondi de 49%, affirme que l’entreprise est proche du niveau de saturation des messages publicitaires qu’elle peut placer sur les pages de ses utilisateurs sans les agacer.

Ce n’est pas de la fausse modestie: Facebook a vraiment peur que ses excellentes performances trimestrielles fassent croire que sa croissance va se maintenir à un rythme aussi torride. Pour la seconde fois en trois mois la direction du géant des réseaux sociaux affirme donc que la progression de son chiffre d’affaires va se réduire «de manière significative» au cours des prochains mois. Le problème est qu’on a du mal à le croire car Facebook annonce en même temps un bond de 49% de son chiffre d’affaires, à plus de 8 milliards de dollars, de janvier à mars par rapport à la même période l’an passé. En outre les profits trimestriels de la firme de Menlo Park s’envolent de 77% pour dépasser 3 milliards de dollars.

David Wehner, le Directeur financier de Facebook, explique cependant pourquoi le rythme insolent de croissance de 49% n’est pas tenable: l’entreprise est proche du niveau de saturation des messages publicitaires qu’elle peut placer sur les pages de ses utilisateurs sans les agacer. Sheryl Sandberg, numéro deux de Facebook, renchérit en avouant que ses équipes cherchent désormais plutôt à améliorer la qualité et le ciblage des messages publicitaires que leur volume.

Près de 2 milliards d’utilisateurs mensuels

Dans ce contexte le cours de l’action de Facebook n’a chuté hier soir, sur le marché de gré à gré après la clôture du Nasdaq, que de 2, 5%. Outre son chiffre d’affaires et ses profits, Facebook continue en effet de fasciner: le réseau rend compte d’une hausse de 17% du nombre de ses utilisateurs mensuels, à 1, 91 milliard. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens atteint 1, 28 milliard, ce qui représente un gain de 18% par rapport à l’année dernière. Les marges brutes de Facebook grimpent de 37 à 41%, en dépit d’investissements massifs, illustrés notamment par une hausse de 38% des effectifs de l’entreprise depuis un an.

Derrière Google, Facebook continue de drainer l’essentiel de la croissance des budgets publicitaires. 85% de ses revenus publicitaires sont désormais issus de messages sur terminaux mobiles, contre 82% il y a un an. Les controverses sur les «fake news» ou les contenus violents ne semblent guère affecter l’attrait des différentes plateformes proposées par Facebook, de son réseau social classique, à Instagram, en passant par WhatsApp et Messenger. Pour autant, Mark Zuckerberg, le patron et co-fondateur de Facebook, annonce le recrutement au cours des douze prochains mois de 3000 personnes pour surveiller et retirer du réseau les contenus violents et inappropriés.

le figaro