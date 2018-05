Facebook : Il y aura plus de morts que de vivants

Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais bientôt il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Et pour cause, chaque minute, trois personnes inscrites sur Facebook meurent dans le monde. À ce rythme, le réseau social aux 2 milliards d’utilisateurs comptera plus de membres morts que de vivants. Cette situation a poussé des chercheurs à s’interroger sur l’avenir des données post-mortem en question. En effet, en filigrane, ce constat dévoile des nouvelles problématiques complexes : que deviennent nos données post-mortem ? Qui doit les administrer et comment anticiper la gestion de ce pan numérique de notre vie (et notre mort) ? Ainsi, le “deuil numérique” dans ses implications sociétales, légales et économiques est un terrain d’études qui commence à être défriché. Selon des études, menées sur le sujet, suite au décès, les proches ont tendance à prendre en charge ces espaces d’expression numérique : un quart des profils Facebook de défunts est animé par un membre de leur famille, voire plusieurs, ce qui peut devenir source de conflits. Rappelons que depuis 2016, le réseau social offre deux possibilités en cas de décès : supprimer le compte ou le transformer en page «hommage». Seuls 3% des cas sont concernés par cette dernière option, souvent jugée trop lourde à gérer au moment du décès.