Fada va rejoindre Macky

La commission orientation et stratégies de Ldr/Yeesal est favorable à un rapprochement entre Macky et Fada. Les Réformateurs qui se sont réunis samedi dernier ont donné carte blanche à Modou Diagne Fada pour qu’il puisse répondre favorablement à l’invite de Macky Sall. Les membres de la commission ont planché sur les avantages et inconvénients de travailler avec Macky Sall. Et finalement, ils ont trouvé plus d’avantages que d’inconvénients, rapporte Les Echos. Mais, pour le moment, tout ça ne reste qu’un avis. C’est le Bureau politique qui se réunira le samedi 12 mai 2018 prochain qui prendra la décision finale.