Pour faire taire les contradictions au sein de Bby Me Sèye lance « Grand Yoff Benno »

Les responsables de Benno Bokk Yakaar à Grand Yoff ont lancé, ce week-end, le Mouvement « Grand Yoff Benno », une plateforme fédératrice composée de partis politiques de la coalition au pouvoir et de mouvements associatifs et culturels.

Ce nouveau cadre a été porté sur les fonds baptismaux par Me Ousmane Sèye. L’objectif, selon l’initiateur, est d’aplanir les contradictions internes en vue d’insuffler une dynamique unitaire en lieu et place des actions solitaires que mènent certains responsables au détriment des intérêts de BBY. Pointé du doigt accusateur à tort ou à raison par certains responsables de l’APR à Grand Yoff, l’ancien coordonnateur du comité électoral de Benno Bokk Yakaar a nié être l’artisan de leur mise en rade. Notamment dans la distribution des postes et autres nominations relevant pourtant du pouvoir discrétionnaire du Président de la République. En effet, cette réunion qui a été initiée par Oumar Faye, le responsable de « Fékké Ma Ci Boolé » dans la localité, a été finalement tenue au siège du Front Républicain de Me Ousmane Seye, réunissant d’autres responsables de Benno Bokk Yakaar comme Nourou Niang, Moussa Fall, Dembo Sakho et Mora Cissé.

Dans leur écrasante majorité, les militants de base de l’APR à Grand Yoff sont très remontés contre leurs mentors censés être leurs répondants au niveau de la commune. Une rupture entre les lieutenants du président Macky Sall et leurs militants, et qui a été vigoureusement dénoncée par Oumar Faye. Mais au-delà de cette « révolte », se cache une arrière-pensée faisant croire à certains que Me Ousmane Seye serait indifférent au sort des républicains et autres alliés de la mouvance présidentielle qui continuent de ruer dans les brancards. « Nous connaissons les étroits rapports qui vous lient au président Macky Sall, et par conséquent, vous devez être notre interlocuteur auprès de lui afin que nous puissions accéder à des responsabilités pour nous doter des moyens de notre politique », a tranché Nourou Niang en direction de l’avocat.

Au regard du contexte qui précède l’alternance de 2012, Me Sèye a reconnu que les revendications sont d’autant plus fondées que « Grand Yoff ne bénéficie actuellement que de 3 députés et d’un poste de Directeur général de l’ADIE, en la personne de Cheikh Bakhoum ». Donc pas de poste de ministre, de PCA encore moins de chargé de mission, alors que l’ancien régime avait pourvu cette commune de 2 postes de ministre, compte non tenu de la promotion d’autres fils de Grand Yoff à de hautes stations. Même si également comparaison n’est pas raison, le cas de la commune de la Médina a été aussi évoquée lors de cette réunion, pour mieux étayer la légitimité des requêtes formulées. En effet, au moment où Grand Yoff a pu engranger 13.000 voix lors des dernières élections sans être récompensée, les performances de la Médina ne se limitent qu’à 5000 voix avec 5 ministres qui n’ont jamais pu gagner devant le maire Bamba Fall. Pour l’heure, on a noté tout au long de la rencontre, l’absence des responsables Adama Faye et Cheikh Bakhoum auxquels Me Ousmane Seye a tendu la main pour intégrer ce nouveau mouvement.

