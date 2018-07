Et si vous faisiez votre demande en mariage dans l’espace ?

ApoteoSurprise, agence française spécialisée dans l’organisation de demandes en mariage insolites, propose aux futurs mariés de faire la leur… autour de la Lune ! Pour 125 millions d’euros, rien que ça, il sera bientôt possible de demander la main de son âme sœur à 384 000 km de la Terre, avec comme décor le satellite naturel de la Terre !

Oubliez les traditionnelles et peu originales demande en mariage classiques, face à un coucher de soleil ou lors d’un dîner aux chandelles… L’agence ApoteoSurprise, spécialisée dans les demandes en mariage plus insolites les unes que les autres (envoi d’une colombe messagère au domicile de l’être aimé, patrouille aérienne dessinant dans le ciel un immense cœur, envoi d’un message accompagné d’une vidéo dans la stratosphère…), s’apprête à frapper fort avec sa nouvelle prestation.

Pour 125 millions d’euros, ApoteoSurprise vous propose d’effectuer un voyage spatial d’une semaine, à 384 000 km de la Terre, pour demander la main de votre moitié. Et aussi faramineuse soit-elle, cette somme comprend une indispensable et conséquente préparation.

Une préparation physique de trois mois

D’ici mars 2022, tout couple fortuné avide d’originalité pourra réserver cette prestation hors norme sur le site de l’agence. Et, cinq mois plus tard, les amoureux seront invités à suivre un entraînement physique et une formation technique préalable, durant trois mois. Au rendez-vous : séances de cardio-training, centrifugeuse, série de vols paraboliques à bord d’un Boeing 727 pour préparer aux contraintes de l’apesanteur et même simulations de situations d’urgence… Il n’y aura donc aucune place à la surprise lors de la demande. Selon ApoteoSurprise, des professionnels de l’aérospatial se chargeront de cette préparation.

Rien ne sera laissé au hasard

Après le départ, depuis le centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral en Floride, cette demande en mariage comprendra une organisation millimétrée de A à Z. Lorsque la capsule autonome arrivera en orbite lunaire, toute communication avec la Terre sera interrompue pendant une trentaine de minutes, pour que le ou la bien-aimée puisse effectuer sa demande en mariage. Durée pendant laquelle la capsule survolera la face cachée de la Lune et que la chanson « Fly Me to the Moon » de Frank Sinatra retentira dans leurs casques.

De quoi être parfaitement immergé dans cet environnement très insolite ! Ensuite, le couple fraîchement fiancé pourra assister au lever de la Terre derrière la Lune pendant près de quatre jours, puis il sera temps pour eux de redescendre sur Terre…