Falcao et Higuain se retrouvent en Ligue des Champions

Les avant-centres de Monaco et de la Juventus étaient coéquipiers lors de leurs débuts, à River Plate, il y a 12 ans.

Ils ont presque deux ans d’écart, et ça se voit moins aujourd’hui que lors de leur passage commun à River Plate, l’autre grand club de Buenos Aires (avec Boca Juniors), quand l’aîné colombien (Falcao) emmenait à l’entraînement son jeune collègue argentin, qui n’avait pas encore obtenu son permis de conduire. C’était il y a douze ans, et les deux n’osaient sans doute pas rêver, alors, de compter aujourd’hui parmi les grands buteurs du Vieux continent.

Higuain, ancien protégé du «tigre»

L’actuel capitaine de Monaco a débuté chez les «Millonarios» en mars, 2005, l’avant-centre de la Juventus deux mois plus tard. Ils ont été associés pour la première fois le 29 mai, pour la réception de Gimnasia y Esgrima La Plata, au stade Monumental. Higuain avait à peine 17 ans, il débutait sous la protection d’un jeune à peine moins jeune, débarqué à 14 ans dans la capitale argentine, où il est formé, entre autres, aux côtés de Javier Mascherano.

L’aventure commune durera un peu plus de dix-huit mois, jusqu’au départ du plus jeune au Real Madrid, pour 12 millions d’euros, en décembre 2006. Et encore, le duo n’a pas vraiment le temps de s’installer. Pendant cette année et demie, trois entraîneurs différents (Leonardo Astrada, Reinaldo Merlo et Daniel Passarella) se relaient à la tête de l’équipe. Le temps pour Higuain d’inscrire 15 buts en 41 matches, dont un doublé lors d’un superclasico qui scelle son envol vers l’Europe.