Fallou Diagne (Fc Metz) : « Au mondial, nous ne devons pas craindre les autres équipes »

Formé à Génération Foot (D1 Sénégal), Fallou Diagne s’est révélé au FC Metz (D1 France). Présent en sélection depuis 2016, le joueur passé par Fribourg (D1 Allemagne), ou encore le Stade Rennais (D1 France), peine à se faire une place dans le onze du sélectionneur Aliou Cissé. Toutefois, le défenseur central du FC Metz préfère rester positif. Dans cet entretien qu’il nous a accordé, Fallou Diagne revient sur la difficile saison du FC Metz, la qualification du Sénégal à la prochaine coupe du monde et son statut en sélection. Le joueur appartenant au Werder Brême (il est prêté au FC Metz) a analysé la poule H (Sénégal, Colombie, Pologne, Japon), estimant que le Sénégal a son mot à dire dans ce groupe.

Fallou, votre club Metz est lanterne rouge de la L1 française. Comment vivez-vous cette situation ?

Vous savez, c’est le football. Il y a des moments comme ça. Nous sommes à la mi- saison et nous allons nous concentrer sur la deuxième partie qui sera très disputée.

Comment avez-vous vécu la qualification du Sénégal pour le mondial 2018 ?

C’est un moment que tout le monde attendait. Cela a fait du bien au peuple sénégalais qui en avait vraiment besoin. Nous les acteurs, nous étions conscients que le pays avait besoin de cette qualification. Le coach, les dirigeants étaient toujours là pour nous pousser à aller de l’avant. Donc c’est une satisfaction pour tout le monde.

Les gens font toujours de la comparaison entre l’actuelle génération et celle de 2002. Quelle est votre position dessus ?

2002 est déjà passé et nous sommes en 2018. Le plus important, c’est que nous essayons d’écrire notre propre histoire. Eux, ils ont fait leur travail. Aujourd’hui, c’est une autre génération qui ira défendre les couleurs du Sénégal en Russie. Nous allons donner le maximum et essayer de représenter dignement notre pays.

Le Président de la République demande de faire mieux que les 1/4 de finale. Ne pensez-vous pas que c’est une manière de vous mettre déjà la pression ?

Moi je ne le pense pas. Les joueurs qui composent cette équipe nationale sont tous des professionnels. Tu ne pourras pas leur mettre la pression comme ça. Nous, notre objectif, c’est d’aller le plus loin possible dans cette coupe du monde. En 2002, le Sénégal avait atteint les quarts de finale. Et cette fois-ci, pourquoi pas dépasser cet étape et aller en demi-finale ? Cela reste le football. Ce sont des matchs qui se jouent à 11 contre 11 et non 11 contre 13.

Quelle analyse faite-vous du groupe H que le Sénégal partage avec la Colombie, le Japon et la Pologne ?

J’ai suivi l’événement devant ma télé. Mais personnellement, je me demande pourquoi avoir peur de ces équipes, si on est à la coupe du monde ? Avec le groupe que nous avons, les joueurs talentueux que nous avons, je pense que nous ne devons pas craindre les autres équipes. Ce qui est important, c’est de savoir ce que nous allons faire sur le terrain. A mon avis, c’est le plus important et pas s’attarder sur les équipes.

La concurrence est assez rude au niveau de la défense sénégalaise. Comment vivez-vous cela ?

Pour moi, même dans la vie, il y a la concurrence. Il y a certes une grande concurrence en équipe nationale, mais chaque joueur sait ce qu’il est capable de faire. Après, il y a les choix à faire. Et cela relève du domaine de l’entraîneur.

Mais n’est-il pas frustrant de vivre toujours la même situation ? ?

Il faut savoir respecter son pays, respecter les gens qui te regardent. Combien de joueurs sénégalais sont ici en Europe ? Quand on t’appelle, il faut respecter les choix. Comme je dis, chaque chose a son temps. Moi je suis fier de défendre mon pays, car seul le Sénégal m’intéresse. Même si mon nom suffisait à porter bonheur au Sénégal, je viendrais. Je ne vois pas de problème à être sur le banc. Le maillot national est sacré. C’est le seul qu’un joueur ne peut jamais changer. Il peut changer de club et changer de maillot, mais en équipe national, il est unique. Etre convoqué en équipe nationale est un honneur.

Source: Galsenfoot