La famille de Michael Jackson au bord de l’explosion !

La famille de Michael Jackson est dans tout ses états !

Les proches du roi de la pop sont extrêmement remontés contre le producteur Quincy Jones – auquel Michael Jackson doit plusieurs de ses plus grands succès – qui a eu dernièrement des accusations très graves à l’encontre de la star. Interrogés par Page Six, certains membres ont fait part de leur exaspération et il risque fort d’y avoir prochainement du rififi !

» Il est dans les premières étapes de la démence » accuse un membre de la famille Jackson.

Joe Jackson, le père de Michael, n’a pas hésité lui non plus à employer des mots très dur envers Quincy Jones, aujourd’hui âgé de 84 ans, indiquant que ce dernier était » très jaloux parce qu’il n’a jamais travaillé avec quelqu’un qui avait autant de talent « . Notons tout de même que Quincy Jones a produit et travaillé avec Franck Sinatra, Miles Davies, Count Basie, Ray Charles ou encore Aretha Franklin…

Joe Jackson, manifestement prêt à en découdre, a ajouté que si les chansons de son fils ressemblaient à d’autres morceaux, Quincy Jones ne devait s’en prendre qu’à lui-même. » Il dit que mon fils est un voleur, mais il a produit les deux morceaux [cités dans l’affaire du plagiat, NDLR], donc si quelqu’un est fautif, c’est lui » a déclaré Joe Jackson à Page Six.

» Michael était le numéro un, et il n’avait aucunement besoin de voler qui que ce soit « s’est emporté le membre de la famille Jackson interrogé.

Quincy Jones n’a pas voulu répondre aux questions de Page Six.