Un fan anglais nomme son fils Gana

Les supporters anglais vivent à fond la passion du foot. Un fan anglais du club d’Everton du nom d’Alex Taska a trouvé une manière particulière de montrer son amour à Idrissa Gana Guèye.

Glad you played today. We named our son Gana after you #firstderbypic.twitter.com/OxariUtzG7 — Alex Taska (@taska123) 7 avril 2018

Welcome to the world Lad #Gana ???????? https://t.co/RfNcDsaE46 — Idrissa Gana Gueye (@IGanaGueye) 7 avril 2018

If this is real.. I want to meet him ???? https://t.co/J0fAOFrslC — Idrissa Gana Gueye (@IGanaGueye) 7 avril 2018

Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il a baptisé son fils du nom du milieu Sénégalais. « Content de ton retour, nous avons nommé notre fils Gana », a-t-il écrit sur Twitter. La nouvelle a, à la fois, surpris et touché Idrissa Gana qui a répondu au message : « Bienvenu au monde. J’aimerais le rencontrer ».

