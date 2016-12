Farba attaque Mamadou Lamine Keita

La réponse du Parti démocratique sénégalais (Pds) ne s’est pas fait attendre. Alors que le maire de Bignona et ancien ministre de la Jeunesse a fini de tourner le dos au parti politique de Me Abdoulaye Wade pour les prairies marron-beige, Farba Senghor est monté sur ses chevaux de guerre. La langue bien acérée, le chargé de la Propagande du Pds qualifie Mamadou Lamine Keita de traître. Et déclare que ce revirement à 180° de celui qui fut un fidèle parmi les fidèles du clan Wade, ne surprend guère. Car, MLK, comme l’appellent les intimes, «n’a plus foulé le sol du Siège du Parti démocratique sénégalais pour siéger au Comité directeur (Cd) dont il est membre». «C’est de la traitrise», a-t-il martelé sur les ondes de la Rfm, dans l’édition de 12. Mais qu’à cela ne tienne. Farba Senghor demande au maire de Bignona et tout nouvel allié de Macky Sall, de rendre son poste de député acquis sous la bannière de du Pds après le renoncement de Me Ousmane Ngom. «S’il ne rend pas son poste de député à l’Assemblée nationale, le Pds l’en obligera», a conclu Farba Senghor, amer.