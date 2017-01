Farba Senghor victime de délation

Un Abdoulaye Wade qui menace Farba Senghor de sanctions politiques, est la preuve que le PDS passe de vie à trépas. La délation, le dénigrement, les médisances et les diffamations qui ont toujours été au cœur de ce parti, continuent. Chacun surveille chacun, contrôle tout le monde et dit du n’importe quoi sur n’importe qui. Et de la France, Wade qui se vautre dans une vraie retraite politique que lui impose la nature, reçoit des échos et des informations de sycophantes de son parti, qui lui font parvenir des faussetés sur les actes et les positions politiques des uns et des autres.

De sources sûres, il aurait reçu de fausses informations sur Farba Senghor qui a osé dénoncer la conspiration et les actes unilatéraux de certains responsables du PDS qui, ne prenant même pas en compte la situation agonisante que vit le parti, versent dans un ostracisme encagoulé qui ne dit pas son nom.

Si Aida Mbodji a pris ses responsabilités en mettant sur pieds un mouvement politique libéral interne, c’est en raison de la gestion unilatérale, arbitraire et capricieuse du PDS, gestion menée par un clan qui veut s’approprier ce qui en reste pour des calculs crypto-personnels. De la France, Abdoulaye Wade ignore la vraie situation du PDS. Il ne peut lui-même plus gérer ce parti de manière concluante. A plus de 90 ans, après avoir fait son temps, il donne l’apparence d’un leader en phase avec la marche du temps par des sorties au vitriol, aussi bien contre l’APR que contre des gens du PDS.

Mais Karim Wade, son fils, seul l’intéresse. Et Farba Senghor, considéré à tort ou à raison, comme le fou du PDS, a plus de légitimité que lui et personne dans le parti ne lui nier sa légitimité. Le seul problème du PDS est simplement une crise de leadership. Oumar Sarr ne peut mener ce parti sur l’orbite d’une majorité parlementaire, ni sur la voie de la reconquête du pouvoir. Le dire haut n’est pas un délit politique à sanctionner. C’est plutôt un acte de courage à louer. Le reste est de la délation et c’est très facile de se jouer du Papi Wade, le vieux patriarche, grand-père auprès de qui les égarés de la maison dénoncent, calomnient et médisent.

Domou rewmi