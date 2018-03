Fashion Week de Londres : des mannequins plus-size manifestent en petite tenue et c’est sublime !

Le but de ce rassemblement était de célébrer toutes les femmes et de les encourager à s’aimer. En pleine Fashion Week, le message était claire : les designers doivent embaucher plus de mannequins grande taille pour leurs défilés et proposer des collections beaucoup plus différentes. Sur les vêtements des mannequins on pouvait lire « Aimez vos courbes », « Où sont les courbes ? » ou encore « Les courbes ne devraient pas signifier compromis. »

Angela Spindler, directrice générale de Simply Be (toutes les photos de la manifestation sont disponibles sur leur compte Instagram juste ICI), a déclaré : « nous voulons que l’industrie de la mode change la façon dont elle représente les formes du corps. Il ne s’agit pas d’une honte, nous pensons que les formes devraient être célébrées indépendamment de la taille, et il est temps que l’industrie se diversifie. Après tout, la mode est pour tout le monde. »

Un message positif et une démarche exemplaire.

>> Et vous, que pensez-vous de cette initiative ?