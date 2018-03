Fashion Week de Milan : Quand Dolce & Gabbana présentent leurs sacs à main sur des drones…

Ce dimanche 25 février 2018 avait lieu dans le cadre de la Fashion Week de Milan, le défilé Dolce & Gabbana. Comme toujours les deux créateurs italiens ont vu les choses en grand et nous offert un show digne d’un véritable spectacle. Et malgré les tenues très traditionnelles, les designers n’ont pas hésité à se moderniser en présentant une partie de la nouvelle collection de sacs à main en utilisant des drones !

Si les Fashion Week de Londres et de Paris riment le plus souvent avec sagesse et élégance, celles de New York et de Milan nous réservent le plus souvent, bien des surprises… Cela s’est encore confirmé cette semaine avec le défilé Gucci où les mannequins portaient dans leurs bras des répliques de leur tête fabriquées en silicone. Mais la palme de l’insolite revient cette fois à la griffe Dolce & Gabbana puisque le show était comme toujours, plus magistral que jamais.

Comme le veut le calendrier des présentations prêt-à-porter, c’est toujours Dolce & Gabbana qui clôture la Fashion Week de Milan. Ainsi hier, dimanche 25 février 2018, les deux illustres créateurs italiens Domenico Dolce et Stefano Gabbana présentaient leur œuvre et leur vision de l’Automne/Hiver 2018-2019. Et pas question pour eux d’estomper leur ADN car les imprimés fleuris, le rouge, les dorures, les maxi-dress, les bijoux de tête, les mises en beauté glamour, la dentelle et les imprimés imposants étaient encore une fois aux rendez-vous.