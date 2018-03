Fashion Week de New York : Quand Alexander Wang impose le retour de la grosse pince banane des années 90

Mais si le créateur a fait le buzz ce week-end sur les réseaux sociaux c’est surtout à cause de la coiffure des mannequins. Une coiffure ultra simple signée Guido Paulo où les cheveux étaient tirés en arrière, imprégnés d’une mousse coiffante Redken pour un effet mouillé chic et retenus par des « pinces bananes » métallisées et griffées Alexander Wang. Un clin d’œil à la fameuse pince qui était sur toutes les têtes pendant les années 80, 90 et 2000… et qui peut aujourd’hui être qualifiée de « has been ». Mais ce nouveau manteau métallisé a visiblement apporté un renouveau à la pince qui va certainement s’arracher comme des petits pains durant les prochains mois… Le vintage est plus que jamais tendance !