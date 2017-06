FASS MBAO- Le charlatan, les bains mystiques et l’escroquerie portant sur plus de 3 millions

Les parents de Marième Sow s’étaient opposés à ce que leur fille se marie avec son copain chrétien. C’est ainsi que la dame s’est confiée à un marabout afin que ce dernier lui fasse des bains et des pratiques mystiques. C’était sans savoir qu’elle avait affaire à un charlatan qui réussira à l’escroquer à hauteur de plus de 3 millions. L’affaire sera jugée, aujourd’hui, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Retour sur les faits.

C’est aujourd’hui, jeudi, que l’affaire d’escroquerie et de charlatanisme sera jugée à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. S’agissant des faits, au courant de l’année 2014, Marième Sow a fait la connaissance de Moussa Kâ avec qui elle va finir par entretenir de bonnes relations. Mieux, la dame s’est rendu compte que son ami, tout comme elle, habitait Dagana. Une confiance s’est installée au fil du temps entre les deux susnommés. Quelques mois après leur rencontre, Moussa Kâ a appelé Marième au téléphone pour s’enquérir de sa situation. Après les salutations d’usage, ce dernier lui a posé des questions sur sa situation amoureuse. La dame lui a fait savoir qu’elle a perdu son mari, mais qu’elle est dans une relation sérieuse avec un chrétien. Et c’est d’ailleurs le fait que son amant soit un chrétien qui bloque leur mariage. C’est ainsi que Moussa Kâ lui a présenté un nommé Amidou Sow, un supposé marabout devant convertir le chrétien à l’Islam afin que le mariage puisse avoir lieu. Etant folle amoureuse de sa douce moitié, la dame s’est engagée à suivre toutes les instructions d’Amidou Sow. Sur ce, le sieur Sow lui remettait périodiquement des gris-gris, des bains mystiques moyennant la somme de cinq cent soixante-dix-neuf mille francs.

Cependant, la dame n’a noté aucun changement depuis qu’elle a commencé à faire les bains mystiques que lui recommandait le sieur Sow. Elle est allée encore le voir et ce dernier l’informera qu’elle a un mauvais esprit (djinn) qui s’oppose à ladite union. C’est ainsi que Sow lui a proposé d’autres bains, mais elle devait débourser la somme de trois millions huit cent soixante-dix-neuf mille trois cents francs. N’ayant pas cette somme, elle a vendu les deux terrains qu’elle avait hérités de son mari. Après avoir réunie ladite somme, Marième s’est rendue automatiquement à Fass Mbao chez Amidou. Le marabout a récupéré l’argent avant de la conduire dans la forêt classé de Mbao pour des bains mystiques. C’est sur ces entrefaites que le marabout a pris la poudre d’escampette avec l’argent. La dame a porté plainte contre Sow qui sera appréhendé six mois plus tard à Yoff, après d’intenses recherches. Soumis au feu roulant des questions, il a nié être un marabout avant de confier qu’il est tradipraticien. Sur les faits qui lui sont reprochés, il a contesté avoir reçu de l’argent des mains de la dame. Cependant, cette dernière a sorti les reçus d’envoi par Wari. Face à ces éléments de preuve, le mis en cause a déclaré n’avoir reçu que 500.000 francs. Cet argent, selon lui, était destiné au paiement et aux sacrifices qu’il lui avait recommandés. Il ajoute qu’il n’a jamais dit qu’il était en mesure de convertir le chrétien à l’Islam. Toutefois, les deux parties vont solder leurs comptes aujourd’hui à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Cheikh Moussa SARR