Fatick : 28 cases ravagées par un incendie

Un incendie violent a réduit en cendre 28 cases du village de Thièllé Patième situé dans la commune de Ndiénné Lagane (Ouadiour). Selon l’Aps qui donne l’information, l’incendie survenu vendredi soir dernier, a emporté des récoltes stockées depuis plusieurs décennies, des animaux domestiques, des cases ». Le chef du village en a fait la révélation lors d’une visite de la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), Dr Anta Sarr Diacko. Cette dernière était venue remettre des vivres et des couvertures à 26 familles victimes d’incendies en 2017, rapporte le correspondant de l’Aps. Après constat et évaluation des dégâts causés par les flammes, Mme Diacko a promis aux populations d’apporter ’’très rapidement’’ le soutien et la solidarité de l’Etat.