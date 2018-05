Fatick : Un accident fait un mort et plusieurs blessés

Un mort et plusieurs blessés, c’est le bilan de l’accident survenu ce matin à Fatick. Selon la Rfm qui donne l’information, une voiture en transport commun en provenance de Fatick est entrée en collision avec un véhicule particulier venant de Bambey. Il y a eu 1 mort et 11 blessés dont 6 dans un état critique. Ils sont actuellement acheminés par les Sapeurs-pompiers à l’Hôpital régional de Fatick et le corps sans vie a été déposé dans ledit hôpital.