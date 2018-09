Fatou Danielle Diagne nommée ambassadrice

Administratrice générale de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame Marième Faye Sall, Fatou Danielle revient dans le monde de la Diplomatie. Fatou Danielle DIAGNE, Analyste financier et expert en développement, a été nommée, hier, en Conseil des ministres, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie. Elle remplace le Docteur Adrienne Diop. Ancien ministre de la Compétitivité et de la Bonne Gouvernance sous Cheikh Hadjibou Soumaré, Fatou Danielle Diagne occupait le poste d’ambassadeur du Sénégal aux Etats-Unis avec compétence au Mexique, au Chili au Nicaragua, au Honduras, au Panama et au Guatemala. Poste qu’elle a occupé d’octobre 2010 à juin 2012.