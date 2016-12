Docteur en Anthropologie et Sociologie du Politique et par ailleurs, directrice du Laboratoire Genre et Recherche de l’IFAN, Mme Fatou Sow Sarr est l’une des rares femmes qui ont porté haut le combat pour l’égalité des sexes. Cette «pasionaria» du genre, en bonne «Walo-Walo», n’est jamais rompue à la tâche, pour l’amélioration de la cause féminine.