Close up face shot of hipster caucasian girl wearing sunglasses and feather headband, playfully sticking out tongue and gesturing with hands making a funny face at beach

Faut-il brosser la langue? Partager Facebook

Twitter

Google + On le fait machinalement, matin et soir, depuis de très longues années. Pourtant, chacun à ses petites habitudes : dentifrice favorise, poil souple ou dur, bain de bouche ou fil dentaire… Le brossage des dents est propre à chaque personne ! LES EXPERTS RÉPONDENT À l’occasion du Congrès de l’Association Dentaire Française, les spécialistes se sont penchés sur une question qui divise : faut-il oui ou non se brosser la langue ? Tout comme les dents, il faut prendre soin de sa langue, organe maître de la déglutition, de la parole et du baiser. Bonne nouvelle : une langue saine s’auto-nettoie lors de la déglutition. D’ailleurs, savez-vous combien de fois par jour nous avalons notre salive ? De 1000 à 2000 ! UNE FAUSSE BONNE IDÉE Contrairement à ce que recommandent certaines publicités, se brosser la langue est une erreur. En effet, cette pratique peut altérer la surface de la langue et perturber l’équilibre des bonnes bactéries qui colonisent notre tube digestif. Ces bactéries qui se trouvent en partie sur la langue sont bénéfiques pour la digestion ! L’EXCEPTION QUI CONFIRME LA RÈGLE Toutefois, si votre langue est blanchâtre, un brossage doux peut vous servir. En général, cela arrive lorsque la salivation diminue ou en cas de stress. Partager Facebook

Twitter

Google +